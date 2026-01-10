Logo Tgcom24
Mondo
il mea culpa del comune

Crans-Montana, la vicesindaca: "Chiediamo scusa per le mancanze sui controlli"

Nicole Bonvin Clivaz, in un'intervista, torna sul comportamento del sindaco Nicolas Féraud, finito nella bufera

10 Gen 2026 - 10:46
© Afp

© Afp

Un "messaggio di vicinanza alle famiglie che soffrono" e una richiesta di "perdono". E' il messaggio di Nicole Bonvin Clivaz, vicesindaca di Crans-Montana, in un'intervista rilasciata alla televisione svizzera Rts, dopo le polemiche suscitate dal sindaco Nicolas Féraud, finito nella bufera per non aver chiesto scusa alle vittime nella conferenza stampa convocata all'indomani della tragedia. "Non ci sono scuse per non aver chiesto scusa, - ammette - quando si è sulla linea di fuoco a volte si è maldestri, ma oggi noi dobbiamo farlo: siamo con le famiglie, siamo con le vittime, queste persone che soffrono". "Sui controlli - aggiunge la numero due dell'amministrazione di Crans-Montana - c'è stata una mancanza, non li abbiamo fatti e ammettiamo di non averli fatti e ci prendiamo la responsabilità per questa mancanza ma sarà l'inchiesta a dirlo, adesso non abbiamo ancora le vere risposte".

crans-montana