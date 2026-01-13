Crans-Montana, la testimonianza esclusiva sulla titolare in fuga

Il racconto a “Quarta Repubblica”: “Ha visto il fuoco ed è scappata con la cassa lasciando lì tutti i ragazzi"
A "Quarta Repubblica" Jean Danielle Clivaz, marito della vicesindaca di Crans-Montana, Nicole Bonvin Clivaz parla di quanto visto durante l'incendio che ha causato la strage di Capodanno in Svizzera.
Si tratta della prima testimonianza secondo cui Jessica Moretti sarebbe fuggita dal locale "Le Constellation" in fiamme con il registratore di cassa. "Ha visto il fuoco, ha preso la cassa ed è partita. Ha detto: dobbiamo andare, ed è scappata. Gli altri hanno aspettato 50 secondi in più". Clivaz, inoltre, conferma più volte di aver visto la donna: "Ho visto una signorina che è l'unica che è sopravvissuta, è passata veloce".
Clivaz spiega anche perché i controlli non ci sarebbero stati: "Hanno dato priorità ad altre cose - ha spiegato -. Questi pannelli sono stati comprati da una specie di supermercato. Ho visto che la plastica nel locale. Jacques Moretti faceva da solo i lavori. Gli ho detto: stai a quello che usi, ma lui mi ha risposto di non preoccuparmi".