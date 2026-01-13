Crans-Montana, la testimonianza esclusiva sulla titolare in fuga

Si tratta della prima testimonianza secondo cui Jessica Moretti sarebbe fuggita dal locale "Le Constellation" in fiamme con il registratore di cassa. "Ha visto il fuoco, ha preso la cassa ed è partita. Ha detto: dobbiamo andare, ed è scappata. Gli altri hanno aspettato 50 secondi in più". Clivaz, inoltre, conferma più volte di aver visto la donna: "Ho visto una signorina che è l'unica che è sopravvissuta, è passata veloce".