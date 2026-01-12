Crans-Montana: Moretti resta in carcere | Sotto la lente i legami Comune-imprenditori, tra presunti conflitti d'interesse e mancati controlli

Il Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l'arresto cautelare di Jacques Moretti, titolare de Le Constellation. In una nota magistrati elvetici hanno spiegato che il rinnovo della custodia cautelare per tre mesi è legata anche al "pericolo di fuga", unico rischio invocato dal Ministero Pubblico, come si legge nelle motivazioni di convalida dell'arresto dell'imprenditore.



Questo nello stesso giorno in cui i pm di Roma che indagano sulla strage di Crans-Montana sono al lavoro per inviare una rogatoria all'autorità svizzere per chiedere in primo luogo la lista degli indagati e gli atti relativi agli interrogatori e l'attività istruttoria svolta in questi giorni. Al momento il fascicolo avviato a piazzale Clodio, in cui si ipotizza l'omicidio colposo, lesioni colpose e incendio, è contro ignoti. La trasmissione degli atti dalla Svizzera porterà all'iscrizione nel registro di Jacques e Jessica Moretti, i due gestori del club teatro della tragedia, e di eventuali altre posizioni.



Le indagini sulla tragedia di Capodanno al bar Le Constellation non si fermano qui: il lavoro di magistrati e giornalisti ha infatti, acceso i riflettori su una rete di possibili collusioni nell'esclusiva località sciistica svizzera di Crans-Montana, frequentata da sportivi, amanti della montagna e studenti del prestigioso istituto internazionale "Le Régent International School". Come riporta "Il Messaggero", l'incendio che ha provocato 40 morti e 116 feriti ha fatto emergere un sistema di presunti favoritismi tra amministrazione comunale e imprenditori locali, con controlli di sicurezza mai effettuati per anni nonostante l'obbligo di legge.