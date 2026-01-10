Crans-Montana, il gel israeliano per trattare le ustioni dei feriti ricoverati al Niguarda

Il super farmaco, fornito dall’ospedale Villa Scassi di Genova, è stato ideato da una start-up israeliana
© Ansa
Un farmaco innovativo, risultato dell'incontro tra la ricerca scientifica e la medicina d'urgenza: è il NexoBrid, un gel a base di concentrato di enzimi presi dal gambo dell’ananas con la bromelina come principio attivo. È questo il medicinale usato dai medici dell'Ospedale Niguarda di Milano per trattare le ustioni profonde degli 11 ragazzi ricoverati dopo l'incendio di Capodanno, nel bar Le Constellation di Crans-Montana.
I 15 flaconi di gel necessari per velocizzare e semplificare le operazioni sui giovani sono stati spediti d'urgenza dal Centro Grandi Ustionati dell'Ospedale Villa Scassi. Valore complessivo delle fiale: circa 20mila euro. Non tutte le strutture sanitarie hanno scorte del gel, sviluppato dall’azienda israeliana MediWound: quella di Genova, tra i primi in Italia a sperimentare questo trattamento innovativo, è uno degli otto centri nazionali certificati dall’European Burns Association per standard qualitativi di altissimo livello.