Crans-Montana, il gel israeliano per trattare le ustioni dei feriti ricoverati al Niguarda

A cosa serve Nei grandi ustionati, la pelle bruciata forma una crosta dura e nera - chiamata escara - che anziché proteggere dai batteri, li attira, rischiando di provocare infezioni nel sangue e scatenare delle sepsi molto gravi. Per questo, è necessario rimuoverla il prima possibile. Un'operazione che, fino a poco tempo fa, poteva essere fatta soltanto chirurgicamente e circa dopo una settimana, ma con rischi più elevati per i pazienti. Proprio qui entra in gioco NexoBrid: il gel, applicato sull'escara e lasciato agire per circa 4 ore, riesce a rimuovere il tessuto morto, rispettando quello sano. Così, si evita di ricorrere al bisturi: basterà lavarsi con acqua dopo poche ore per far andar via lo strato necrotico, risparmiando al paziente giorni di attesa per una chirurgia ben più impegnativa.