Crans-Montana, il padre di un ferito nella strage: "Nonostante avesse le mani ustionate mi ha risposto al telefono"

"Ho attraversato questo inferno che stava fuori - ha raccontato Umberto Marcucci - in cui c'erano decine di persone stese a terra, i medici che non riuscivano a seguirli tutti quanti, c'erano meno 10 gradi".

"Io sono arrivato alle 2:30 - ha aggiunto - e mio figlio è stato un'ora al gelo ustionato e sono stato molto fortunato. Potete immaginare i genitori che erano lì e le sensazioni che hanno vissuto in quel momento, abbiamo mantenuto il sangue freddo e abbiamo fatto del nostro meglio per aiutare".