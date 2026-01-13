Logo Tgcom24
Speciale La strage di Crans-Montana
PROTAGONISTA DELLA FOTO SIMBOLO

Crans-Montana: chi era Cyane Panine, la "donna col casco" della strage del "Constellation"

La 24enne lavorava come barista stagionale nella rinomata località sciistica svizzera: è tra le vittime dell'incendio

13 Gen 2026 - 12:34
Si chiamava Cyane Panine la giovane "donna col casco" che il mondo intero ha imparato a conoscere attraverso i drammatici video amatoriali girati all’interno del locale "Le Constellation" di Crans-Montana. Nonostante le iniziali incertezze sulla sua sorte, le autorità e i legali della proprietà hanno confermato la sua morte. I funerali della donna si sono svolti il 10 gennaio nel comune francese di Sète.

Chi era Cyane Panine, la "donna col casco" di Crans-Montana

  Originaria di Sète, in Francia, la 24enne lavorava come barista stagionale nella rinomata località sciistica svizzera, dove era considerata "come una di famiglia" dai proprietari del bar, i coniugi Moretti. Nei filmati che hanno preceduto il disastro, Cyane appare sorridente mentre indossa un casco da motociclista, trasportata a spalle da un collega tra la folla festante. Nelle mani reggeva le bottiglie di champagne decorate con fontane pirotecniche accese, una coreografia pensata per accogliere il nuovo anno. È stato proprio quel momento di spettacolo a trasformarsi in innesco: le scintille dei bengala sono entrate in contatto con il materiale fonoassorbente del soffitto, dando il via a un incendio che in pochissimo tempo ha ucciso 40 persone. La sua immagine con il casco rimane oggi agli atti dell'inchiesta come la prova visiva di una fatale negligenza: il simbolo di una festa finita nel peggiore dei modi a causa della mancata osservanza delle più basilari norme di sicurezza.

