Crans-Montana: chi era Cyane Panine, la "donna col casco" della strage del "Constellation"

Originaria di Sète, in Francia, la 24enne lavorava come barista stagionale nella rinomata località sciistica svizzera, dove era considerata "come una di famiglia" dai proprietari del bar, i coniugi Moretti. Nei filmati che hanno preceduto il disastro, Cyane appare sorridente mentre indossa un casco da motociclista, trasportata a spalle da un collega tra la folla festante. Nelle mani reggeva le bottiglie di champagne decorate con fontane pirotecniche accese, una coreografia pensata per accogliere il nuovo anno. È stato proprio quel momento di spettacolo a trasformarsi in innesco: le scintille dei bengala sono entrate in contatto con il materiale fonoassorbente del soffitto, dando il via a un incendio che in pochissimo tempo ha ucciso 40 persone. La sua immagine con il casco rimane oggi agli atti dell'inchiesta come la prova visiva di una fatale negligenza: il simbolo di una festa finita nel peggiore dei modi a causa della mancata osservanza delle più basilari norme di sicurezza.