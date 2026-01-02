Crans-Montana, ecco com'è nato l'incendio

Quarantasette vittime e una causa non ancora certa: l'incendio scoppiato nel locale di Crans-Montana sarebbe nato, stando all'ipotesi più accreditata, dalle scintille di una candela, simile a un piccolo bengala, sistemata sopra una bottiglia di champagne. Secondo alcuni testimoni, la fiamma avrebbe raggiunto facilmente il soffitto del locale perché trasportata da due persone, una sulle spalle dell'altra. Il fenomeno che avrebbe causato il rogo, secondo le autorità svizzere, prende il nome di "flashover", che consiste nella rapida propagazione del fuoco negli ambienti chiusi. L'incendio sarebbe scoppiato nel piano sotterraneo del bar, trasformando il locale in una trappola: il calore accumulato sotto il soffitto avrebbe fatto sì che i gas di combustione si diffondessero nello spazio e che la temperatura salisse vertiginosamente.