Torino, scontri al corteo Askatasuna: idranti in azione e lancio di lacrimogeni

20 Dic 2025 - 16:46
Scontri tra manifestanti e polizia a Torino nel corso del corteo organizzato dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. In apertura della manifestazione, alcune persone con il volto coperto hanno tentato di forzare il dispositivo delle forze dell'ordine, scagliando bottiglie e altri oggetti contro il cordone di sicurezza. La risposta della polizia è arrivata con l'utilizzo di idranti e lacrimogeni per disperdere i manifestanti. La situazione è poi degenerata in cariche, con colpi di manganello da parte degli agenti e bastonate da parte di alcuni partecipanti alla protesta.

