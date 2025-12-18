Centro sociale Askatasuna, una storia lunga 30 anni

Sono dell'area politica di Autonomia Contropotere, una delle esperienze derivate in differenti modi da Autonomia Operaia e con Askatasuna a Torino erano considerati una sorta di ultimo fortino dell'Autonomia in Italia. Li hanno però chiamati squatter negli Anni Novanta, quando hanno occupato degli spazi in città, blackblock negli Anni Duemila, quando hanno partecipato ad alcune azioni al G8 di Genova del 2001. Alcuni degli attivisti del centro sociale Askatasuna, sgomberato a Torino, sono anche entrati in una serie di inchieste per episodi della lotta No Tav in Val di Susa, nel Torinese, e in altre indagini legate a contesti di protesta violenta. Di recente hanno partecipato a manifestazioni pro Palestina.