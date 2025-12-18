Sgombero Askatasuna, attivisti lanciano petardi: la polizia risponde con gli idranti

I manifestanti, partiti verso il centro città dopo un presidio statico che ha visto diversi attivisti intervenire ai megafoni, sono venuti a contatto con gli agenti schierati a protezione dell'edificio
Momenti di tensione a Torino. Un migliaio di attivisti del centro sociale Askatasuna, sgomberato giovedì mattina, è partito in corteo con l'intenzione di spostarsi nel quartiere, Vanchiglia, e nel resto della città, dopo avere parlato in presidio. Nel passare vicino alle forze dell'ordine ancora schierate a protezione dell'edificio, i manifestanti hanno lanciato petardi e bottiglie. La polizia ha risposto attivando gli idranti e il corteo si è spezzato in due, cercando poi di ricompattarsi.
I manifestanti hanno anche tentato di rientrare nell'edificio e sono stati respinti dal cordone di sicurezza delle forze di polizia, che ha utilizzato anche l'idrante. Una parte degli attivisti si è poi spostato verso il campus Einaudi, dove sono state fatte scritte sui muri, tra le quali "più sbirri morti". Sono stati nuovamente dispersi con gli idranti.