Torino: sgomberato e messi i sigilli ad Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa", Piantedosi: "Segnale chiaro dallo Stato"

Torino, polizia perquisisce centro sociale Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa"
La perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano, delle Ogr e di Leonardo, durante manifestazioni pro-Palestina
Il centro sociale Askatasuna di Torino è stato sequestrato e sgomberato dalla Digos della polizia giovedì mattina, dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano La Stampa, delle Ogr e di Leonardo, durante manifestazioni pro-Palestina. Nell'edificio di corso Regina Margherita 47, occupato dal 1996 e considerato l'ultimo fortino dell'Autonomia, il cui nome in lingua basca significa "libertà", sono stati trovati all'alba sei attivisti, al terzo piano. Il ministro Piantedosi: "Dallo Stato un segnale chiaro: non ci deve essere spazio per la violenza nel nostro Paese".
A Torino, per la palazzina di corso Regina Margherita, sono arrivati degli operai, che si stanno occupando di chiudere gli ingressi. Alcuni attivisti, accompagnati da un'avvocata, prima hanno chiesto alle forze dell'ordine di entrare per recuperare due gatti e del vestiario, sono stati accompagnati all'interno dalla Digos. Il presidio di attivisti sulla strada intanto è aumentato numericamente ed è divenuto permanente, con cori come: "Askatasuna non si tocca, la difenderemo con la lotta" sventolando una bandiera della Palestina e una dell'Autonomia Contropotere. Bloccato il traffico sul corso sia per i mezzi privati che per il trasporto pubblico.
Sul posto sono intervenuti Digos della polizia, ci sono reparti mobili, anche dei carabinieri e numerosi mezzi. Davanti al centro sociale si sono radunati attivisti e simpatizzanti, tenuti a distanza dalle forze dell'ordine, presenti numerose su entrambi i lati dell'edificio. Al momento dell'arrivo, la Digos ha trovato all'interno sei attivisti, tra il quinto e il sesto piano dello stabile.
"La Prefettura di Torino ha comunicato alla Città l'accertamento della violazione delle prescrizioni relative all'interdizione all'accesso ai locali di corso Regina Margherita 47". Lo afferma il sindaco di Torino sulla palazzina, storica sede del centro sociale Askatasuna. "Tale situazione configura un mancato rispetto delle condizioni del patto di collaborazione (con un comitato di garanti, ndr) che pertanto è cessato, come comunicato ai proponenti".
"Sgomberato il centro sociale Askatasuna di Torino. Dallo Stato un segnale chiaro: non ci deve essere spazio per la violenza nel nostro Paese". Lo scrive il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi su X.