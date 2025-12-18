Torino: sgomberato e messi i sigilli ad Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa", Piantedosi: "Segnale chiaro dallo Stato"

A Torino, per la palazzina di corso Regina Margherita, sono arrivati degli operai, che si stanno occupando di chiudere gli ingressi. Alcuni attivisti, accompagnati da un'avvocata, prima hanno chiesto alle forze dell'ordine di entrare per recuperare due gatti e del vestiario, sono stati accompagnati all'interno dalla Digos. Il presidio di attivisti sulla strada intanto è aumentato numericamente ed è divenuto permanente, con cori come: "Askatasuna non si tocca, la difenderemo con la lotta" sventolando una bandiera della Palestina e una dell'Autonomia Contropotere. Bloccato il traffico sul corso sia per i mezzi privati che per il trasporto pubblico.