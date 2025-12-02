Firenze, Albanese ironizza dopo il no del sindaco Funaro alla cittadinanza: "Purché mi sia risparmiato l'esilio perpetuo..."

La relatrice Onu e il riferimento a Dante Alighieri
© X
Dopo che il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha annunciato di non ritenere opportuno conferirle la cittadinanza onoraria, Francesca Albanese ha ironizzato con un riferimento a Dante Alighieri. In un commento a un tweet di Tgcom24 con l'articolo sul tema, la relatrice Onu ha infatti scritto: "Purché mi sia risparmiato l'esilio perpetuo...".
La polemica su Albanese è nata dopo le sue parole sull'incursione alla redazione torinese de La Stampa. La relatrice Onu ha infatti commentato l'episodio affermando che "non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno ma al tempo stesso che questo sia un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro". Parole che hanno scatenato polemica e indignazione bipartisan.
Mercoledì, la commissione Pace di Palazzo Vecchio discuterà proprio sulla figura di Albanese. "Pur riconoscendo il suo importante lavoro svolto come relatrice Onu Francesca Albanese in più occasioni ha dimostrato di mandare messaggi che portano a dividere più che unire nella comune causa a difesa del popolo palestinese. Per questo come sindaca della città di Firenze non ritengo opportuno consegnarle la cittadinanza onoraria", ha dichiarato il sindaco di Firenze.
Funaro ha anche detto che "l'irruzione nella sede del quotidiano La Stampa è un fatto gravissimo che ho condannato immediatamente, esprimendo solidarietà al direttore e ai giornalisti. Gesti come questo non hanno nulla a che vedere con i valori della pace e con la difesa del popolo palestinese, ancora oggi vittima di crimini gravissimi. Su quanto è accaduto alla redazione non ci può essere una condanna con un 'ma'. Non possono esserci moniti al giornalismo che è libero ed è presidio di democrazia. Per questo non condivido e prendo le distanze dalle dichiarazioni di Albanese. Firenze è città di ponti e di pace, ha sempre dato riconoscimenti a persone che hanno fatto enormi sforzi per unire".
Dopo le parole di Albanese sull'incursione a La Stampa, è tornata al centro del dibattito anche la cittadinanza onoraria conferita il 6 ottobre alla relatrice Onu dal Comune di Bologna. Le dichiarazioni hanno infatti alimentato dubbi e ripensamenti anche tra consiglieri che, in passato, avevano sostenuto l'onorificenza.