Firenze, il sindaco Sara Funaro: "Non ritengo opportuno dare cittadinanza a Francesca Albanese"

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha annunciato che non ritiene opportuno conferire la cittadinanza onoraria alla relatrice Onu Francesca Albanese. La decisione arriva a due giorni dalla discussione, in programma mercoledì in commissione pace di Palazzo Vecchio, con Funaro che evidenzia come "in più occasioni, Albanese ha dimostrato di mandare messaggi che portano a dividere più che unire nella comune causa a difesa del popolo palestinese. Per questo come sindaca della città di Firenze non ritengo opportuno consegnarle la cittadinanza onoraria".