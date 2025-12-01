Logo Tgcom24
Politica
"Ha mandato messaggi che portano a dividere"

Firenze, il sindaco Sara Funaro: "Non ritengo opportuno dare cittadinanza a Francesca Albanese"

01 Dic 2025 - 21:56
© Ansa

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha annunciato che non ritiene opportuno conferire la cittadinanza onoraria alla relatrice Onu Francesca Albanese. La decisione arriva a due giorni dalla discussione, in programma mercoledì in commissione pace di Palazzo Vecchio, con Funaro che evidenzia come "in più occasioni, Albanese ha dimostrato di mandare messaggi che portano a dividere più che unire nella comune causa a difesa del popolo palestinese. Per questo come sindaca della città di Firenze non ritengo opportuno consegnarle la cittadinanza onoraria".  

