Francesca Albanese, Bologna ci ripensa: "No alla cittadinanza" | A Roma vandalizzato il murale con la relatrice Onu

Le parole della giurista italiana sull’incursione nella redazione de La Stampa riaccendono le tensioni politiche a Bologna e alimentano la richiesta di revoca della cittadinanza
La cittadinanza onoraria conferita il 6 ottobre a Francesca Albanese dal Comune di Bologna torna al centro del dibattito politico dopo le sue parole sull’incursione alla redazione torinese de La Stampa. La relatrice speciale delle Nazioni Unite ha commentato l’episodio affermando che "non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno ma al tempo stesso che questo sia un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro". Una frase questa che ha suscitato reazioni immediate nel capoluogo emiliano e ha riaperto una discussione già complessa all’interno della maggioranza di centrosinistra. Le dichiarazioni hanno infatti alimentato dubbi e ripensamenti tra consiglieri che, in passato, avevano sostenuto l’onorificenza. Nel frattempo, a Roma, è stato vandalizzato un murale dedicato ad Albanese e Greta Thunberg dall’artista aleXsandro Palombo, un gesto che testimonia quanto la figura della relatrice Onu sia al centro di un confronto acceso in più città italiane.
Le parole pronunciate da Francesca Albanese dopo l’incursione avvenuta negli uffici de La Stampa hanno rappresentato il punto di svolta di una vicenda già segnata da perplessità. La frase con cui la relatrice Onu ha invitato i media a “tornare a fare il proprio lavoro”, pur condannando la violenza, è stata giudicata ambigua da una parte del mondo politico bolognese, che ha interpretato il riferimento come un’impropria giustificazione di un atto intimidatorio contro la stampa. Proprio questa lettura ha contribuito a riaprire una discussione interna che sembrava essersi affievolita dopo il voto sulla cittadinanza onoraria.
Il primo a prendere posizione è stato il sindaco Matteo Lepore, che ha ribadito come "nessuna causa giusta può giustificare la violenza contro il giornalismo e contro nessuno". La sua dichiarazione ha dato impulso al dibattito, legittimando gli esponenti della maggioranza che avevano espresso in passato dubbi sull’onorificenza. Le frizioni emerse nelle ultime ore riflettono un clima politico più complesso di quanto apparisse al momento del voto, con diversi consiglieri che hanno rivisto le proprie posizioni alla luce delle parole di Albanese.
Tra i più critici c’è il deputato dem Andrea De Maria, che ha definito le dichiarazioni della relatrice Onu “incompatibili con Bologna medaglia d’oro della Resistenza”. Sulla stessa linea il segretario del Pd bolognese Enrico Di Stasi, che ha ribadito la condanna di ogni attacco rivolto alla stampa. Nel frattempo, alcuni consiglieri comunali del Partito Democratico hanno manifestato apertamente un ripensamento. Filippo Diaco, con un post sui social, ha ammesso di essersi sbagliato nel sostenere la cittadinanza, mentre Cristina Ceretti, già scettica in fase di votazione, ha confermato che oggi non rivoterebbe il riconoscimento. Una posizione ulteriormente rafforzata dall’intervento dell’europarlamentare dem Elisabetta Gualmini, che ha ricordato di essere stata tra le prime a opporsi all’onorificenza.
In un quadro politico già complesso, si inserisce l’iniziativa della Lega. Il capogruppo Matteo Di Benedetto ha annunciato la volontà di presentare in Consiglio comunale una richiesta formale di revoca. Il provvedimento rischia di trovare sponde proprie tra i consiglieri che hanno messo in discussione il loro precedente voto. A proporre originariamente la cittadinanza era stata la vice-sindaca Emily Clancy, esponente di Coalizione Civica, formazione vicina ad Alleanza Verdi Sinistra. Al momento, Clancy ha preferito non rilasciare commenti, mentre all’interno della coalizione permangono sensibilità diverse sul ruolo che la relatrice Onu ha assunto nel dibattito pubblico.
Parallelamente alla vicenda politica bolognese, a Roma è stato vandalizzato un murale dell’artista aleXsandro Palombo che ritrae Francesca Albanese e Greta Thunberg abbracciate da un miliziano armato. L’opera, intitolata “Human Shields”, era comparsa nei pressi della stazione Termini e intendeva richiamare la pratica attribuita ad Hamas di utilizzare civili come scudi umani, suggerendo anche come figure pubbliche possano diventare strumenti narrativi nei conflitti contemporanei. Nella nota diffusa dall’artista, Palombo spiegava che il murale voleva stimolare una riflessione sulla fragilità dell’attivismo e sul rischio che messaggi ambigui alimentino tensioni e forme di radicalizzazione.
Il gesto vandalico, avvenuto pochi giorni dopo la diffusione dell’opera, evidenzia quanto il ruolo della relatrice Onu sia diventato un punto di confronto non solo politico, ma anche simbolico e culturale.