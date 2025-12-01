Francesca Albanese, Bologna ci ripensa: "No alla cittadinanza" | A Roma vandalizzato il murale con la relatrice Onu

La cittadinanza onoraria conferita il 6 ottobre a Francesca Albanese dal Comune di Bologna torna al centro del dibattito politico dopo le sue parole sull’incursione alla redazione torinese de La Stampa. La relatrice speciale delle Nazioni Unite ha commentato l’episodio affermando che "non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno ma al tempo stesso che questo sia un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro". Una frase questa che ha suscitato reazioni immediate nel capoluogo emiliano e ha riaperto una discussione già complessa all’interno della maggioranza di centrosinistra. Le dichiarazioni hanno infatti alimentato dubbi e ripensamenti tra consiglieri che, in passato, avevano sostenuto l’onorificenza. Nel frattempo, a Roma, è stato vandalizzato un murale dedicato ad Albanese e Greta Thunberg dall’artista aleXsandro Palombo, un gesto che testimonia quanto la figura della relatrice Onu sia al centro di un confronto acceso in più città italiane.