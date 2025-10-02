Flotilla, l'analisi di Francesca Albanese: "Credo che il governo italiano abbia delle grosse responsabilità"

"Se l'attenzione è sulla Flotilla, così come è su di me, significa che sia io sia la Flotilla abbiamo fallito", spiega ancora. "Non mi piace parlare di colpe. Credo che il governo italiano abbia delle grosse responsabilità perché ha violato il diritto internazionale nei confronti del territorio palestinese occupato. L'Italia è il più estremo difensore di Israele insieme all'Unione Europea per il mantenimento degli accordi commerciali con Israele e continua a servire armi e a cooperare nello scambio di servizi di intelligence. Questa è una cosa gravissima che comporta appunto delle responsabilità sicuramente per il governo e probabilmente anche a livello di responsabilità personale, ma di questo se ne occuperà la giustizia italiana. Credo ci siano anche delle responsabilità nei confronti della Flotilla, perché l'ha scortata ma si è capito subito dopo il raggiungimento delle imbarcazioni che si trattava più di esercitare pressione sugli italiani membri che non di accompagnarli", ha dichiarato.