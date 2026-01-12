Autobus invasi dai "maranza" degli après-ski a Madonna di Campiglio, gli autisti: "Insulti e aggressioni, non ne possiamo più"

A Madonna di Campiglio cresce la rabbia e la preoccupazione degli autisti dei bus che durante la stagione invernale vengono presi d'assalto dai "maranza" degli après-ski, subendo disagi di vario genere che sfociano anche in aggressioni. "È un disastro. Ormai non è più un trasporto pubblico, ma un trasporto animali - racconta a "Diario del Giorno" uno degli autisti coinvolti nella vicenda, che preferisce non mostrarsi alle telecamere -. Portiamo queste bande di maranza, alterati dall'alcool. Salgono sugli autobus, fumano, bevono, immondizia dappertutto, parolacce, insulti e poi anche aggressioni. Ultimamente tre colleghi sono stati aggrediti".