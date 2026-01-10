Trento, sciatori ubriachi sui pullman: verso pattuglie alle fermate

La Provincia di Trento sta lavorando a un piano per risolvere la situazione degli sciatori che salgono ubriachi sugli autobus. "Il problema esiste, soprattutto nelle serate dei fine settimana. Insieme a Prefettura, forze dell'ordine, Trentino Trasporti (la società che gestisce il trasporto pubblico trentino, ndr) e amministratori locali stiamo valutando misure integrative a tutela dell'incolumità dei conducenti dei mezzi e dei passeggeri", ha dichiarato l'assessore provinciale ai Trasporti Mattia Gottardi. Misure che includono "un presidio dei carabinieri e della polizia locale" alle fermate di Madonna di Campiglio e di Tione. Lo riporta il Corriere della Sera.