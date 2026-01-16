Logo Tgcom24
il 19enne è grave

Accoltellamento a La Spezia, il papà di un compagno di classe: "Probabile gelosia alla base del gesto"

Un compagno di classe al telefono con il padre ha confermato di conoscere l'aggressore. Sarebbe il fidanzato di una compagna di classe della vittima

16 Gen 2026 - 16:15
01:12 
la spezia
scuola
accoltellamento
