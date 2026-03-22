Una donna di 31 anni è stata accoltellata all'addome e soccorsa in strada a Milano, in via Livraghi. Gli operatori del 118 sono stati avvertiti dell'accaduto da una telefonata e, giunti sul posto, hanno prestato soccorso alla donna per poi trasportarla all'ospedale Niguarda, dove si trova attualmente ricoverata. Secondo quanto si apprende, la donna sarebbe vigile e non verserebbe in condizioni critiche. Gli agenti della polizia di Stato stanno cercando di risalire all'autore dell'aggressione che, secondo una prima indiscrezione, sarebbe maturata nell'ambito di una lite avvenuta in zona.