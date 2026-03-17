Varese, accoltella il compagno della madre: arrestato per tentato omicidio

Un italiano di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Gallarate (Varese) con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito, ha accoltellato il compagno della madre. L'uomo, 53 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Legnano (Milano). L'aggressione è avvenuta a Casale Litta (Varese) la sera di venerdì scorso e ne è stata data notizia oggi. L'allarme è scattato dopo numerose chiamate al 112 che segnalavano una violenta lite all'interno di un complesso condominiale. Sul posto sono intervenuti i militari delle stazioni di Mornago e Sesto Calende che hanno trovato la vittima ferita da più coltellate al petto e al torace e che si era rifugiata in casa cercando di tamponare l'emorragia. L'uomo, rimasto cosciente, ha raccontato di essere stato aggredito dal figlio della convivente, dopo una lite scoppiata poco prima tra madre e figlio al suo rientro a casa. Le indagini e le testimonianze hanno permesso di definire la dinamica e rintracciare l'aggressore, che si era allontanato insieme alla madre. Il 24enne è stato trovato a bordo della propria auto, dove i carabinieri hanno recuperato il coltello.