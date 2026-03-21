Femminicidio Bergamo, Valentina Sarto colpita a schiena e collo: forse sorpresa alle spalle

Secondo quanto emerso dall'autopsia sul corpo di Valentina Sarto, uccisa a Bergamo e per la cui morte è stato arrestato il marito Vincenzo Dongellini, la donna sarebbe stata accoltellata alla schiena e al collo e non avrebbe avuto la possibilità di difendersi perché sarebbe stata colpita alle spalle. L'esame è stato eseguito venerdì mattina dal medico legale Luca Tajana, mentre già il suo collega Matteo Marchesi aveva effettuato un primo esame esterno il giorno stesso dell'omicidio: le coltellate sarebbero tra le sei e le otto.