Femminicidio Bergamo, Valentina Sarto sarebbe stata uccisa con 6-8 coltellate

Dai primi rilievi della polizia scientifica, le coltellate inferte alla donna uccisa a Bergamo, Valentina Sarto, per la cui morte è stato arrestato il marito Vincenzo Dongellini, sarebbero state tra le 6 e le 8 alla schiena e al collo. Oggi, venerdì 20 febbraio, è in programma l'autopsia sul corpo della vittima, che sarà eseguita all'obitorio dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. L'esame chiarirà anche l'ora esatta della morte. Intanto, Dongellini non ha voluto rispondere alle domande che gli hanno rivolto il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota e il sostituto titolare del caso Antonio Mele. L'uomo è difeso dall'avvocato Stefania Battistelli e nelle prossime ore sarà sentito anche dal gip.