Femminicidio Bergamo, Valentina Sarto sarebbe stata uccisa con 6-8 coltellate
Intanto, il marito non ha voluto rispondere alle domande che gli hanno rivolto i pm
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Dai primi rilievi della polizia scientifica, le coltellate inferte alla donna uccisa a Bergamo, Valentina Sarto, per la cui morte è stato arrestato il marito Vincenzo Dongellini, sarebbero state tra le 6 e le 8 alla schiena e al collo. Oggi, venerdì 20 febbraio, è in programma l'autopsia sul corpo della vittima, che sarà eseguita all'obitorio dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. L'esame chiarirà anche l'ora esatta della morte. Intanto, Dongellini non ha voluto rispondere alle domande che gli hanno rivolto il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota e il sostituto titolare del caso Antonio Mele. L'uomo è difeso dall'avvocato Stefania Battistelli e nelle prossime ore sarà sentito anche dal gip.
È stato intanto sentito dalla polizia Moris Panza, l'uomo con cui la donna aveva una relazione dallo scorso febbraio. L'uomo ha spiegato di aver più volte spinto Valentina a sporgere denuncia nel corso degli ultimi mesi e in particolare lo scorso sabato, quando l'aveva accompagnata dai carabinieri di Almenno San Salvatore "per avere un consiglio su come comportarci". Lei però non sarebbe stata convinta e avrebbe deciso di aspettare ancora una settimana, per vedere come sarebbero andate le cose. Mentre Lia Ventura, la mamma di Sarto, originaria di Bologna, ha ricordato la figlia con un post sui social: "Scusami se non sono riuscita a proteggerti da lui", ha scritto.
Giovedì sera, fuori dalla casa in cui è morta la donna si è tenuto un momento di commemorazione ed è stato mostrato uno striscione con la scritta: "La violenza sulle donne non ha mai scusanti". Presenti diversi residenti della zona, numerose donne e la sindaca di Bergamo Elena Carnevali. Per stasera, alle 20:30, è invece stata organizzata dal Comune di Bergamo e dalla Rete interistituzionale antiviolenza Bergamo-Dalmine una fiaccolata che partirà sempre dalla casa di Sarto per raggiungere il piazzale dello stadio dell'Atalanta. Il Comune ha invitato la cittadinanza a partecipare e le associazioni del territorio ad aderire "per testimoniare insieme una presenza condivisa e un impegno che deve essere quotidiano".