Uccisa a Bergamo, il nuovo compagno: "Il marito sapeva di noi, la minacciava"

Panza ha detto che Dongellini "era gelosissimo". Gelosia che sarebbe iniziata dopo il matrimonio, avvenuto a maggio. "Era cominciata con una discussione molto pesante sul fatto che lei voleva iscriversi in palestra. Lui prima aveva detto che non c'erano problemi, ma poi si era scatenato con insulti pesanti". Sempre stando al Corriere, la donna avrebbe subito violenze fisiche in due occasioni. "La prima volta che è arrivata con i segni sul collo le ho detto di non tornare più a casa. Le ho ripetuto mille volte di venire a stare da me o almeno dalla sua amica di Seriate", ha sottolineato Panza.