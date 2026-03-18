Bergamo, donna uccisa a coltellate dal marito

Un uomo avrebbe ucciso sua moglie a coltellate nella loro casa di via Pescaria, a Bergamo. L'omicidio sarebbe avvenuto in mattinata. Sul posto la polizia cittadina sta effettuando i rilievi del caso. Secondo le prime indiscrezioni dopo aver colpito la donna, l'uomo avrebbe tentato di togliersi la vita senza però riuscirci. Pare che la coppia - di italiani - abbia almeno una figlia e che all'origine della tragedia ci siano alcuni litigi pregressi. Non risulterebbero, però, denunce pregresse. La vittima aveva 42 anni.