FEMMINICIDIO

Bergamo, donna uccisa a coltellate dal marito

L'omicidio sarebbe avvenuto in mattinata, sul posto la polizia per i rilievi del caso

18 Mar 2026 - 15:42
© Carabinieri

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Un uomo avrebbe ucciso sua moglie a coltellate nella loro casa di via Pescaria, a Bergamo. L'omicidio sarebbe avvenuto in mattinata. Sul posto la polizia cittadina sta effettuando i rilievi del caso. Secondo le prime indiscrezioni dopo aver colpito la donna, l'uomo avrebbe tentato di togliersi la vita senza però riuscirci. Pare che la coppia - di italiani - abbia almeno una figlia e che all'origine della tragedia ci siano alcuni litigi pregressi. Non risulterebbero, però, denunce pregresse. La vittima aveva 42 anni. 

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