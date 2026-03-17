Femminicidio Ilaria Sula, Samson: "L'ho colpita al volto non so quante volte"

La ragazza venne uccisa a coltellate nell'appartamento di Samson a Roma il 23 marzo 2025. "In questa vicenda non detto sempre la verità perché quando mia madre non era ancora indagata cercavo di tutelarla", ha aggiunto davanti ai giudici della Corte d'Assise. Durante l'esame ha raccontato che Ilaria era "arrabbiata e delusa" quando ha scoperto le bugie raccontate dal ragazzo sugli esami e sui voti all'università.