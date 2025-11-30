Femminicidio Ilaria Sula, patteggia la madre di Mark Samson | Il padre della ragazza: "Non è giustizia"

"Per noi non è giustizia": Flamur Sula, papà di Ilaria, commenta così il patteggiamento da parte della madre di Mark Samson. "Noi siamo rimasti malissimo dopo cosa abbiamo visto e sentito un processo che dura solo cinque minuti", ha detto l'uomo. "Una persona che ha pulito litri di sangue di mia figlia buttati nel water", ha ricordato ancora il padre di Ilaria Sula. "Per noi non è giustizia questa", ha concluso.