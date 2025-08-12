Villa Pamphili, Francis Kaufmann e la "strana" amicizia con Mark Samson

Kaufmann e Samson sono vicini di cella, anche se il primo si trova in isolamento. Entrambi sono indagati per omicidio e il giovane parla bene l'inglese. Tutti motivi plausibili per spiegare l'avvicinamento tra il 46enne e il 23enne. Il legame tra i due ha portato il californiano a chiedere al ragazzo di poter parlare con uno dei suoi legali, anche se poi non lo ha scelto come suo difensore. Di recente, l'uomo ha deciso di revocare l'incarico al proprio legale, dichiarando di volersi difendere da solo, possibilità non prevista dalla legge italiana.