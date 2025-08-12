Villa Pamphili, Francis Kaufmann e la "strana" amicizia con Mark Samson

Il 46enne, sospettato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova, e il 23enne, reo confesso dell'uccisione dell'ex fidanzata Ilaria Sula, sono vicini di cella
© Tgcom24
Francis Kaufmann - sospettato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova - nel carcere romano di Rebibbia, dove si trova attualmente, ha fatto amicizia con un altro detenuto. E non un detenuto qualsiasi, bensì Mark Samson, il ragazzo di origine filippina che pochi mesi fa ha confessato l'omicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula. Lo riporta Il Messaggero.
Kaufmann e Samson sono vicini di cella, anche se il primo si trova in isolamento. Entrambi sono indagati per omicidio e il giovane parla bene l'inglese. Tutti motivi plausibili per spiegare l'avvicinamento tra il 46enne e il 23enne. Il legame tra i due ha portato il californiano a chiedere al ragazzo di poter parlare con uno dei suoi legali, anche se poi non lo ha scelto come suo difensore. Di recente, l'uomo ha deciso di revocare l'incarico al proprio legale, dichiarando di volersi difendere da solo, possibilità non prevista dalla legge italiana.
Samson, dopo aver provato per qualche giorno a depistare le indagini sull'omicidio dell'ex fidanzata, ha deciso di collaborare con gli inquirenti. La speranza è che Kaufmann possa fare lo stesso. Fino a questo momento, infatti, nonostante continuino a emergere nuove prove che aggravano la sua posizione, il californiano si è avvalso della facoltà di non rispondere.
Commenti (0)