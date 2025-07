Villa Pamphili, Kaufmann estradato: arrivato a Roma dalla Grecia | Trovato il suo Dna sul sacco che copriva Anastasia

In carcere a Rebibbia - Subito dopo l'atterraggio a Ciampino, Kaufmann è stato foto-segnalato e sottoposto al prelievo del Dna, per confermare la paternità con la piccola Andromeda, e poi trasferito nel reparto clinico del carcere di Rebibbia, dopo che in Grecia ha danneggiato la cella dove era detenuto dal 12 giugno. Al suo arrivo gli è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del tribunale di Roma, con l'accusa di duplice omicidio. Entro cinque giorni sarà fissato l'interrogatorio di garanzia davanti al gip. Kaufmann dovrà nominare un avvocato italiano. In Grecia si era avvalso della facoltà di non rispondere.