Giallo Villa Pamphili, si cerca nel Tevere il trolley di Francis Kaufmann

In attesa dei risultati dell'esame istologico sul corpo della donna, che potrebbero chiarire le cause del decesso, si cerca quindi nel Tevere quella borsa. Si è appreso inoltre che Kaufmann, Anastasia e Andromeda, prima di finire a vivere nel parco, avevano occupato un appartamento in centro a Roma, abbandonato lasciando molti conti da pagare. Poi, il "trasferimento" nel parco e la tragedia finale.