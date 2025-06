Duplice omicidio villa Pamphili, scontro diplomatico sull'estradizione di Kaufmann

L'uomo, ricorda il Messaggero, vuole essere estradato negli Usa; in questo senso i suoi legali potrebbero far pesare il fatto che la bimba, essendo, a suo dire, sua figlia, ha la doppia cittadinanza: americana e russa, come la madre. E proprio per questo anche Mosca è scesa in campo e ha chiesto alla Procura di Roma informazioni sulle indagini.