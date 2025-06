Villa Pamphili, la vita misteriosa di Francis Kaufmann e il dubbio che serpeggia: è un impostore o una spia?

Non solo Rexal Ford. Francis Kaufmann, l'uomo arrestato in Grecia con l'accusa di aver ucciso la neonata di sei mesi trovata morta a Villa Pamphili a 200 metri dal corpo della madre, in Italia si faceva chiamare Matteo Capozzi. Il 46enne da quando si trovava nel nostro Paese aveva aperto un profilo Facebook con questo nome. Mentre indagano per accertare la dinamica della morte della compagna dell'uomo, Anastasia Trofimova, e della piccola Andromeda, probabilmente la figlia del 46enne (non si esclude la pista del duplice omicidio), pezzo dopo pezzo gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la vita di Kaufmann. Serpeggia un dubbio: si tratta di un impostore abituato a mentire e a cambiare identità o di una spia, in giro per il mondo per conto di un servizio di Intelligence? Ecco tutto ciò che non torna.