Villa Pamphili, l'audio di Ford all'amico: "Mia moglie mi ha lasciato con la bambina"

"Mia moglie mi ha lasciato, è tornata con il suo ex fidanzato. Mi ha lasciato con la bambina perché non era più interessata a essere madre". Sono le parole di Rexal Ford, il 46enne statunitense arrestato in Grecia con l'accusa di avere ucciso la bambina ritrovata morta a 200 metri dal cadavere della madre a Villa Pamphili, in un messaggio vocale inviato a un amico italiano.