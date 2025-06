I corpi senza vita di una neonata di circa sei mesi e di una donna sono stati trovati nel pomeriggio di sabato a Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma. Il corpicino era adagiato vicino a una siepe, nella vegetazione non distante dalla Fontana del Giglio, sul lato della villa che affaccia su via Leone XII. A circa 100 metri di distanza è stato invece individuato, successivamente, il cadavere della donna avvolto in un sacco nero. I suoi resti sarebbero in stato di decomposizione, a differenza di quelli della neonata.