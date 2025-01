Neonato morto sul balcone a Sesto S.G. (Milano), una vicina: "Non pensavo che quella ragazza fosse incinta"

"Mia madre ha sentito voci femminili - ha raccontato la testimone al programma condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti -. Si è spaventata, ma non pensava fosse qualcosa di così grave". La donna ha poi spiegato che la ragazza: "Non frequentava cattive compagnie, non fumava, davvero era una ragazza seria e sana". Inoltre, all'apparenza, la minore non sembrava essere in stato interessante: "Non pensavo che stesse aspettando un bambino. Siamo davvero molto sorpresi. Secondo me la famiglia era all'oscuro".