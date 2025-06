Villa Pamphili, il caso si allarga: il Ministero indaga sul tax credit da 860mila euro per un film mai girato da Francis Kaufmann

Kaufmann avrebbe sfruttato una lacuna nella normativa in vigore all’epoca, che consentiva alle produzioni internazionali di ricevere fondi senza presentare prove materiali della lavorazione. Un vuoto che potrebbe aver favorito l’ottenimento del credito nonostante l’inesistenza del film. Il Ministero ha annunciato che la Direzione generale Cinema si è immediatamente attivata per svolgere gli approfondimenti necessari. In caso di irregolarità, è prevista la revoca del beneficio, l’esclusione del produttore dai contributi pubblici per cinque anni e la segnalazione alla Guardia di Finanza e alla magistratura. Una nota ufficiale precisa che il credito concesso “risulta formalmente corretto”, ma l’analisi è tuttora in corso. Il caso, già inquietante per il duplice omicidio, rischia ora di travolgere anche l’apparato amministrativo che ha approvato il finanziamento.