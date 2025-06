Il killer di Villa Pamphili ha usato un'identità falsa: il vero nome è Charles Francis Kaufmann

L'americano fermato in Grecia per l'omicidio della bambina di sei mesi trovata morta a Villa Pamphili, a Roma, si chiama Charles Francis Kaufmann e non Rexal Ford. L'accertamento è avvenuto nell'ambito dell'indagine della Procura di Roma che sta collaborando con l'Fbi. L'uomo avrebbe comunque un passaporto regolarmente registrato con il nome Rexel Ford e si sarebbe avvalso della nuova identità dal 2019. È accusato anche di aver nascosto il cadavere della madre della piccola nel parco romano.