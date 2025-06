Villa Pamphili, la foto che ha incastrato l'americano fermato in Grecia

E' stata la foto scattata da un ristoratore di Campo de' Fiori a Roma a permettere la svolta nelle indagini sulla donna e la neonata trovate morte a Villa Pamphili. E a portare al 46enne californiano Rexal Ford, catturato in Grecia. In quello scatto si vede proprio l'uomo seduto in piazza, sulle scale, con una vistosa ferita alla testa, sanguinante. Era la notte del 20 maggio. Accanto a lui una donna bionda di cui fornì false generalità alla polizia che, accorsa per una lite tra i due, lo aveva identificato. Passaporto Usa, qualche precedente a casa, da due anni in Europa. Ma a Roma da aprile, parla italiano, dichiara di essere un famoso regista, in realtà suo omonimo.Era con quella giovane sconosciuta e una neonata. "E' mia figlia", disse agli agenti, che a loro volta scattarono a quell'americano una foto.