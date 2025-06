Villa Pamphili, la vita misteriosa di Kaufmann: viveva da clochard ma "riceveva 4mila euro al mese dalla famiglia"

Non solo pranzi e cene costosi al ristorante. Le disponibilità economiche dell'uomo sono provate anche dagli spostamenti. Dal 2019 ha girato il mondo (Russia, Nuova Zelanda, Islanda, Inghilterra e Malta). Proprio a Malta probabilmente ha conosciuto la ragazza russa trovata morta a Villa Pamphili e con lei ha abitato per mesi sull'isola, conducendo una vita agiata. E lì sono diventati genitori della bimba. Poi la fuga improvvisa in Italia, dove sono arrivati tramite una barca privata (sicuramente più costosa di un traghetto) che è sbarcata in Sicilia. Da lì hanno raggiunto Roma, hanno dormito probabilmente in alcuni b&b riuscendo a non farsi registrare e, infine, si sono accampati a Villa Pamphili.