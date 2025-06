Villa Pamphili, la donna trovata morta è russa e si chiama Anastasia

Sarebbe una cittadina russa di 30 anni di nome Anastasia la donna trovata morta in Villa Pamphili il 7 giugno a distanza di circa 200 metri dal corpo della figlia di appena sei mesi. È quanto avrebbero accertato gli inquirenti italiani nello loro trasferta a Malta nel procedimento coordinato dalla Procura di Roma e che ha portato al fermo, eseguito in Grecia, di Francis Kaufmann. Anastasia era andata a studiare inglese a Malta e lì ha conosciuto l'uomo, accusato di essere il presunto killer della neonata (ma non si esclude la pista del duplice omicidio).