Kaufmann dormì a Villa Pamphili per 15 giorni con Anastasia e la piccola prima del duplice omicidio

Sia la donna sia la bambina sono state uccise all'interno del parco. La piccola Andromeda è stata strangolata, mentre per la madre non si esclude l'ipotesi del soffocamento. I risultati istologici serviranno comunque a fare chiarezza sul duplice omicidio. Kaufmann è intanto detenuto nel carcere di Larissa, in Grecia, in attesa della decisione della locale Corte d'appello per l'estradizione in Italia, dove l'uomo è chiamato a rispondere dell'accusa di duplice omicidio aggravato.