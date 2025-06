Villa Pamphili, l’ultimo messaggio di Anastasia alla madre: "Sono in difficoltà, abbiamo dei problemi"

Da quel momento la giovane sparisce: potrebbe essere stata uccisa poco tempo dopo. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di due omicidi - quello della madre e quello della figlia - compiuti a distanza di tempo: Anastasia sarebbe morta già da giorni. E come per la bimba, la cui autopsia ha accertato la morte per soffocamento, anche la donna potrebbe essere stata uccisa nello stesso modo, delitti per i quali è sospettato il compagno, Charles Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, arrestato in Grecia. Vicino al suo corpo infatti è stata trovata una federa, ora al vaglio della Scientifica, che l'uomo potrebbe aver usato per tapparle naso e bocca fino alla morte.