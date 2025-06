Caso Kaufmann scuote il governo: il ministro Giuli cambia le regole del tax credit

Il ministero ha siglato un protocollo con la Guardia di Finanza per intensificare i controlli. Sono stati stanziati 3,5 milioni di euro per potenziare il sistema di monitoraggio, sorveglianza e certificazione delle produzioni. Chi non rispetterà le nuove regole rischia la revoca del beneficio fiscale, l’esclusione per cinque anni da qualsiasi agevolazione prevista dalla legge Cinema e, nei casi più gravi, una denuncia per truffa. "È nostro dovere vigilare affinché nessuno possa abusare delle risorse pubbliche", ha ribadito Giuli.