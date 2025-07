Duplice omicidio a Villa Pamphili: Kaufmann resta in silenzio davanti al gip

Francis Kaufmann resta in silenzio davanti al gip di Roma. Durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, l'accusato ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, mantenendo il massimo riserbo sulle accuse di duplice omicidio a Villa Pamphili. L'uomo, cittadino americano di 46 anni, è accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova, 29 anni, e la loro figlia Andromeda di 11 mesi. I corpi sono stati trovati il 7 giugno scorso nel parco romano. Dopo la fuga, Kaufmann è stato arrestato in Grecia il 13 giugno, su un'isola nei pressi di Skiathos. La Corte d'Appello di Larissa ha autorizzato l'estradizione in Italia, avvenuta l'11 luglio a bordo di un aereo militare.