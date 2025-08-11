Omicidi Villa Pamphili, medico legale: anche Anastasia Trofimova è stata strangolata

Sul fronte giudiziario, Charles Francis Kaufmann, 46 anni, cittadino americano accusato del duplice omicidio, ha deciso di revocare il mandato al proprio avvocato, dichiarando in udienza di volersi difendere personalmente. Arrestato a giugno sull’isola greca di Skiathos e rientrato in Italia dopo l’estradizione, l’uomo è attualmente detenuto in isolamento a Rebibbia. Ha motivato la scelta spiegando che "negli Stati Uniti si può fare", ma la legge italiana non prevede questa possibilità: per questo la Procura ha nominato un nuovo difensore d’ufficio. Un comportamento che si inserisce in un quadro di atteggiamenti imprevedibili e proteste già segnalate dagli inquirenti, aggravato dalla presenza di nuove prove genetiche e segni di possibile colluttazione emersi nel corso delle indagini.