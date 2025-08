Omicidi Villa Pamphili, nuovo "show" di Kaufmann licenza l'avvocato: "Mi difendo da solo e voglio più comfort in cella"

Il primo colpo di scena si è verificato quando Kaufmann ha annunciato di voler rinunciare al suo avvocato di fiducia, Carlo Ludovico Favino, dichiarando di preferire l'autodifesa. "Voglio difendermi da solo", ha affermato con convinzione, facendo riferimento al sistema giudiziario statunitense, dove questa possibilità è contemplata. Tuttavia, come gli è stato spiegato dai giudici, l'ordinamento italiano non consente a un imputato in un processo penale così grave di difendersi autonomamente. Di fronte all'irrevocabile decisione dell'imputato, la procura ha proceduto con la nomina di un avvocato d'ufficio. Il gesto, interpretato come una nuova provocazione, si inserisce in un quadro comportamentale già marcato da episodi di protesta e tensione sia in Grecia che in Italia.

Kaufmann si è già avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip.