Femminicidio Messina, l'autopsia: "Daniela tramortita e poi accoltellata 30 volte"

Sembrerebbe che Bonfiglio abbia usato un tondino in ferro per forzare la finestra ed entrare nella stanza da letto e poi per tramortire la donna colpendola alla nuca. In seguito avrebbe usato un coltello con il quale l'avrebbe colpita più volte. La donna presentava ferite alle mani, segno che in un primo momento ha provato a proteggersi dalle coltellate. Bonfiglio si sarebbe accanito colpendo l'ex compagna al torace e al collo almeno con trenta coltellate. Secondo l'autopsia la Zinnanti sarebbe morta subito dopo. Il corpo è stato trovato il giorno successivo dalla figlia che, allarmata dalle mancate risposte della madre, ha raggiunto l'abitazione.