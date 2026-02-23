Danilo Restivo, le ciocche di capelli, il video e le date che coincidono: l'ipotesi di un terzo delitto per il killer di Elisa Claps
L'inchiesta della BBC: "Un altro uomo è stato condannato per errore: ecco le prove". Gildo Claps: "Tutte e tre le donne sono state uccise il 12 del mese". E quella passione per i capelli...
Si addensa sempre di più l'ombra di un terzo delitto per il killer di Elisa Claps. Dopo l'inchiesta della BBC, adesso Danilo Restivo è sospettato anche della morte di Jong-Ok Shin, studentessa sudcoreana che il 12 luglio 2002 venne trovata morta a Bournemouth, nel Dorset, in Inghilterra. Proprio dove viveva Restivo. Qualcuno l'aveva accoltellata. Per il femminicidio venne condannato Omar Benguit, uno sbandato con qualche problema di droga e alcuni precedenti. Però adesso spunta un video che riprenderebbe un altro uomo nella zona del delitto. E quell'uomo sarebbe Danilo Restivo.
Chi è il killer di Elisa Claps
Danilo Restivo ha 52 anni, è nato a Erice, in provincia di Trapani. Sta scontando in Inghilterra due condanne per due delitti. Una per aver ucciso Elisa Claps, la ragazza di Potenza scomparsa il 12 settembre 1993 e ritrovata senza vita il 17 marzo 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità del capoluogo lucano. L'altra per un delitto avvenuto anni dopo quando si era trasferito in Inghilterra, proprio per stare alla larga da mille sospetti per la morte di Elisa. A Bournemouth uccise anche la sua vicina di casa: Heather Barnett, una sarta massacrata nella sua villetta, esattamente quattro mesi dopo la morte di Jong-Ok Shin, nota a tutti come Oki.
Gildo Claps: "Dietro la terza morte c'è Restivo"
C'è una sinistra ricorrenza, ricorda il Corriere della Sera. Come spiega Gildo Claps, fratello di Elisa: "Può sembrare una suggestione, ma c'è una ritualità: ovvero il 12 del mese venne uccisa Elisa, il 12 Heather e il 12 anche Oki". "Sono certo che anche l'omicidio di Oki sia riconducibile a Restivo. L'avevo già detto tempo fa, quando sono venuto a conoscenza della morte di Heather, perplessità che si sono rafforzate negli anni".
Il video e le ciocche: gli indizi
Un'inchiesta giornalistica di "Panorama", trasmissione della BBC, ha denunciato un clamoroso errore giudiziario. A sostegno della tesi c'è un video delle telecamere di sorveglianza che inchioderebbe un altro uomo nei pressi della casa dove è stata uccisa Oki: Danilo Restivo. L'investigatore incaricato dai Claps, Marco Gallo, punta il dito anche su un altro aspetto: le ciocche di capelli. Vennero trovate sia sulle mani di Elisa che su quelle di Heather. E anche Oki pare avesse i capelli tagliati, ma "le indagini sono state chiuse frettolosamente", spiega Gallo.
Restivo: "I capelli sono una mia ossessione"
Restivo ha sempre respinto ogni accusa, ma in un interrogatorio in Inghilterra lo ha confessato senza giri di parole: "Mi piaceva toccare e annusare i capelli, non riuscivo a smettere. Iniziai a cinque anni, per una scommessa fatta con alcuni amici. Ero attratto da Elisa, ma lei mi rifiutò".