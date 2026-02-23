Danilo Restivo, le ciocche di capelli, il video e le date che coincidono: l'ipotesi di un terzo delitto per il killer di Elisa Claps

Un'inchiesta giornalistica di "Panorama", trasmissione della BBC, ha denunciato un clamoroso errore giudiziario. A sostegno della tesi c'è un video delle telecamere di sorveglianza che inchioderebbe un altro uomo nei pressi della casa dove è stata uccisa Oki: Danilo Restivo. L'investigatore incaricato dai Claps, Marco Gallo, punta il dito anche su un altro aspetto: le ciocche di capelli. Vennero trovate sia sulle mani di Elisa che su quelle di Heather. E anche Oki pare avesse i capelli tagliati, ma "le indagini sono state chiuse frettolosamente", spiega Gallo.