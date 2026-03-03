A raccontare la dinamica degli spari è stato lo stesso indagato. Secondo la sua ricostruzione dei fatti, il 38enne aveva trascorso il weekend con il maggiore dei due figli, di 12 e 9 anni. La domenica sia il genitore che il minore avevano cercato ovunque dove fosse lo zaino di scuola, che il bambino avrebbe dovuto usare la mattina seguente, ma non ne hanno trovata la minima traccia. Ogni tentativo di contattare la ex moglie era caduto nel vuoto tanto che l'uomo aveva deciso di far rimanere a casa da scuola il figlio. Così, la mattina dopo, il 38enne sarebbe andato a chiedere spiegazioni alla ex moglie recandosi di fronte alla sua abitazione. L'avrebbe attesa in auto e, dopo una lite, avrebbe estratto un fucile colpendola mentre la donna stava entrando nella sua vettura. La 46enne, ferita, è riuscita a rientrare in casa e a chiamare un'amica, che ha poi dato l'allarme.