Benevento, donna presa a fucilate dall'ex marito: aveva dimenticato di dare lo zaino al figlio
La vittima raggiunta da tre colpi ora sta bene, il tribunale ha chiesto una consulenza sui messaggi tra i due
© Ansa
Ha estratto il fucile e aperto il fuoco contro la ex moglie perché aveva dimenticato di dare la cartella al figlio 12enne per andare a scuola. Sarebbe questo l'incredibile motivo dietro al tentato femminicidio aggravato di una 46enne, avvenuto il 2 febbraio a Paduli nel Beneventano. L'uomo, 38enne, era stato immediatamente fermato e si trova in carcere. La donna è ora fuori pericolo dopo essere stata colpita da diversi proiettili.
La dinamica dell'aggressione secondo l'ex marito
A raccontare la dinamica degli spari è stato lo stesso indagato. Secondo la sua ricostruzione dei fatti, il 38enne aveva trascorso il weekend con il maggiore dei due figli, di 12 e 9 anni. La domenica sia il genitore che il minore avevano cercato ovunque dove fosse lo zaino di scuola, che il bambino avrebbe dovuto usare la mattina seguente, ma non ne hanno trovata la minima traccia. Ogni tentativo di contattare la ex moglie era caduto nel vuoto tanto che l'uomo aveva deciso di far rimanere a casa da scuola il figlio. Così, la mattina dopo, il 38enne sarebbe andato a chiedere spiegazioni alla ex moglie recandosi di fronte alla sua abitazione. L'avrebbe attesa in auto e, dopo una lite, avrebbe estratto un fucile colpendola mentre la donna stava entrando nella sua vettura. La 46enne, ferita, è riuscita a rientrare in casa e a chiamare un'amica, che ha poi dato l'allarme.
Le tensioni tra i due: "Contrariato dalla sua gestione dei figli"
Durante l'interrogatorio di garanzia, il 38enne ha escluso con forza la possibilità che il delitto sia maturato a causa di una separazione mai accettata: "Ero arrabbiato, ma non volevo ucciderla. E la separazione non c'entra nulla". Alla domanda su perché tenesse un fucile in auto, l'uomo ha risposto di averlo fatto perché "contrariato sulla gestione dei figli da parte della ex moglie ". All'uomo era stata recapitata, nei giorni precedenti al tentato femminicidio, una convocazione per la prima udienza in tribunale. E ora, su disposizione della procura di Benevento, i cellulari dell'indagato e della vittima saranno passati al setaccio da un perito.