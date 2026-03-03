Forlì, cinque morti in ambulanza nel giro di pochi mesi: indagato un autista

La Croce Rossa "si è messa subito a disposizione delle forze dell'ordine e delle autorità per collaborare alle indagini e, appena ne ha avuto notizia, ha provveduto a sospendere in via cautelativa l'operatore che, comunque, fin dai primi giorni successivi all'inizio delle verifiche, non era in servizio", specifica l'associazione. Sempre la Croce Rossa spiega di avere appreso le notizie "con sgomento". "Sono in corso le indagini e le verifiche del caso, che ci auguriamo - aggiunge - faranno chiarezza su quanto accaduto". Si esprime, inoltre, "profondo cordoglio per le persone decedute e le loro famiglie davanti a un episodio tragico, che, ci teniamo a precisarlo, è totalmente estraneo alla missione dell'Associazione in Italia e nel mondo, all'attività di 150.000 volontarie e volontari che ogni giorno sono impegnati sul territorio per supportare chi soffre".