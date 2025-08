Tragedia sull’A1, camion salta la carreggiata e travolge un’ambulanza: almeno 3 morti

Le vittime dell'impatto erano tutte a bordo dell'ambulanza, che è stata centrata frontalmente dal tir. Secondo le informazioni fornite dai sanitari del 118, si tratterebbe del conducente, un soccorritore e il paziente trasportato in quel momento. Tutti sono deceduti sul colpo. Altre 15-18 persone sono rimaste ferite in modo variabile: una in codice rosso, quattro in codice giallo e almeno dieci in codice verde. Le ambulanze arrivate sul posto hanno trasportato i feriti nei principali ospedali della zona, tra cui Arezzo e Siena. Una parte dei feriti si trovava all'interno degli altri veicoli coinvolti. L'area è stata transennata per consentire l'atterraggio degli elicotteri e l'intervento in sicurezza degli operatori.